Суд продлил арест бывшему руководителю СК по Кемеровской области

Бывший глава СК по Кемеровской области Сергей Калинкин проведёт под арестом ещё три месяца. Решение о продлении процедуры до 13 апреля 2017 года принял Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, Сергей Калинкин является одним из фигурантов громкого уголовного дела о вымогательстве контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской». 16 ноября его заключили под стражу до января 2017 года.

Ранее суд принял аналогичное решение по двум другим участникам дела - бизнесмену Александру Щукину и бывшему замгубернатора Алексею Иванову.