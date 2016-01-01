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Новость от 28 Декабря 2016

Суд продлил арест бывшему руководителю СК по Кемеровской области

Бывший глава СК по Кемеровской области Сергей Калинкин проведёт под арестом ещё три месяца. Решение о продлении процедуры до 13 апреля 2017 года принял Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, Сергей Калинкин является одним из фигурантов громкого уголовного дела о вымогательстве контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской». 16 ноября его заключили под стражу до января 2017 года.

Ранее суд принял аналогичное решение по двум другим участникам дела - бизнесмену Александру Щукину и бывшему замгубернатора Алексею Иванову.

novokuznetsk.su

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