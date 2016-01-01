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Новость от 29 Декабря 2016

Россиян предупреждают о приближающейся девальвации

По мнению заведующего отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Якова Миркина, в настоящее время в России готовится четвёртая волна девольвации. Эксперт назвал её на своей странице в соцсети "взрывной".

Миркин считает, что на падении российской валюты хотят поживиться люди из-за рубежа, пишет "ВашГород.ру"

«С бессильной злобой мы наблюдаем, как готовится 4-я взрывная девальвация рубля, в точности повторяющая сценарии предыдущих — 1998 г., 2009 г., 2014 г. Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа. Грубо говоря, доллары / евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через n-е время обратно, обратить рубли „назад“ в доллары / евро, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль», — написал Яков Миркин.

По мнению эксперта, этот стандартный механизм подготовки будущего валютно-финансового кризиса уже сработал три раза, и вполне возможно, может сработать четвертый.

novokuznetsk.su

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