Россиян предупреждают о приближающейся девальвации

По мнению заведующего отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Якова Миркина, в настоящее время в России готовится четвёртая волна девольвации. Эксперт назвал её на своей странице в соцсети "взрывной".

Миркин считает, что на падении российской валюты хотят поживиться люди из-за рубежа, пишет "ВашГород.ру".