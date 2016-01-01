Россиян предупреждают о приближающейся девальвации

«С бессильной злобой мы наблюдаем, как готовится 4-я взрывная девальвация рубля, в точности повторяющая сценарии предыдущих — 1998 г., 2009 г., 2014 г. Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа. Грубо говоря, доллары / евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через n-е время обратно, обратить рубли „назад“ в доллары / евро, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль», — написал Яков Миркин.
По мнению эксперта, этот стандартный механизм подготовки будущего валютно-финансового кризиса уже сработал три раза, и вполне возможно, может сработать четвертый.