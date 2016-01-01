О массовой эмиграции новокузнечан, о ценах на жилье и о сюрпризах рынка недвижимости в 2017 году

Рынок недвижимости, как лакмусовая бумага, отражает все основные общеэкономические тенденции. Кризис 2008 года начался с ипотечного кризиса в США и за несколько дней охватил всю мировую экономику, в том числе и Россию.

В канун Нового 2017 года, мы беседовали с управляющим директором, одного из ведущих агентств недвижимости Новокузнецка, Калачевой Натальей Сергеевной. Основной темой нашего разговора была ситуация на рынке недвижимости нашего города, перспективы этого рынка на 2017 год. Сегодня мы представляем часть этого большого интервью.

- Наталья Сергеевна, что интересного происходило с недвижимостью в 2016 году? Это был кризисный год для отрасли?

Недвижимость, в том числе и строительство, всегда первыми входят в кризис, но и первыми из него выходят. Как говорил Аман Тулеев, кризис, прежде всего, начинается в головах… Конечно 2016 год был не самым удачным для недвижимости, но и критичного ничего не произошло. Люди рожают детей, съезжаются, разъезжаются, заводят новые семьи и соответственно, продают и покупают жилье. Количество сделок с недвижимостью за 2016 год практически не снизилось и осталось на уровне 2015 года.

- Много говорится о том, что Новокузнечане массово покидают город и уезжают в другие регионы, в поисках лучшей жизни. В результате этого на рынке выставлено большое количество квартир и цены на них снижаются. Как вы это прокомментируете?

Давайте разделим ваш вопрос на 2 части. Первая — легенда о якобы массовой внутренней эмиграции и вторая — о ценах на жилье. Что касается переезда горожан в другие регионы, это всегда было и всегда будет. Ни о каком массовом переезде не может быть и речи, это все спекуляции. Давайте обратимся к статистике. За 2014 год город покинуло 27 000 человек, а приехало 30 000. В 2015 году цифры практически не изменились: 30 000 у.е.хало, практически столько же приехало. За 2016 год у меня еще нет окончательных данных, но число покинувших город будет не более 15 000 человек, а вот приехали в Новокузнецк в этом году уже более 25 000. Почему никто не говорит, что в Новокузнецк ежегодно приезжает десятки тысяч людей на ПМЖ?! А ведь это на самом деле так! И это не может не радовать. Все разговоры о массовом оттоке жителей из нашего города — очередной миф. Просто городская легенда.

- Но ведь все-таки уезжают…

Конечно уезжают. Но здесь речь идет скорее о замещении. Одни уезжают, другие приезжают. Дети уезжают учится в престижные ВУЗы и закрепляются в других регионах, потом к ним тянутся родители. Пенсионеры переезжают в более комфортные климатические условия, в Краснодарский край, кто-то находит интересную работу и т. д. Так было всегда. Мы в агентстве специально открыли отдел межрегиональных сделок, чтобы помогать нашим клиентам при переезде. У нас уже более 12 лет работает офис в г. Анапе и открыты представительства агентства в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Сочи. И в этом году мы стабильно покупали и продолжаем покупать для наших клиентов недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Анапе и Сочи. Вторая часть вопроса была о ценах на недвижимость?

- Да. О ценах на недвижимость этого года и, если можно, прогноз на 2017.

Вы еще достаточно молодой человек. У вас есть своя квартира?

- Пока нет. Снимаю. Почему вы спрашиваете?

Предлагаю вам, не откладывая ни дня, позаботиться о собственном жилье. Так как дешевле чем сейчас уже точно не будет. Стабильно низкие цены на квартиры вторичного рынка держались весь 2015 и три первые квартала 2016 года. Тенденция изменилась. Жилье начало дорожать. В 2017 году, по прогнозам аналитиков, цена квадратного метра может увеличится на 20%. Рекордно низкая инфляция по итогам 2016 года, доступность ипотечных кредитов и окончание периода отложенного спроса толкают вверх цены. Продавцы ежедневно приходят или звонят нам в агентство с требованием повысить стоимость их недвижимости в рекламных объявлениях. Так что я всерьез предлагаю вам задуматься о собственном жилье именно сегодня.

- Спасибо, конечно, подумаю. Наталья Сергеевна, я хочу еще немного поговорить с вами о статистике. За 2016 год с рынка недвижимости Новокузнецка ушло большое количество агентств. Значит не все так радужно и перспективно в отрасли?

С рынка ушло почти 50 организаций, однако и появилось не меньше двух десятков новых. Уходят с рынка непрофессионалы. Процесс оформления сделок постоянно усложняется, теперь все долевые сделки проходят только через нотариуса, в ближайшее время, правительством планируется еще ряд изменений, в том числе и принятие закона о риэлторской деятельности. Работать по-старому уже не представляется возможным, а вот по-новому, в условиях современных реалий, многие не могут и не умеют, поэтому уходят и будут уходить с рынка. Я хочу добавить, что за 2016 год «Любимый город» расширил штат сотрудников на 30%. В перспективе на 2017 год мы продолжим расширение штата еще как минимум на 50%. Работы хватает всем. Тем более мы предлагаем очень хорошие условия и достойную зарплату.

- Сколько? Сколько у вас получает риэлтор?

Запишитесь на консультацию к нашему менеджеру по персоналу. Она все подробно расскажет и об условиях работы, и о размере заработной платы. Хороший специалист в нашей компании за год-полтора может заработать на квартиру. Так что у вас есть повод задуматься о смене профессии.

- Интересное предложение. Заинтриговали. Но, давайте вернемся к основной теме. Что сегодня делать с жильем? Покупать, продавать, ждать?

Я не люблю давать советы, но коли вы ждете от меня именно этого, скажу следующее: наше агентство, практически со всеми продавцами недвижимости, работает по эксклюзивным договорам. Поэтому, еще какой-то период времени, мы можем для покупателей сдерживать рост цен на ряд объектов недвижимости. Если вы собирались или собираетесь покупать квартиру, то сделать это нужно сейчас. А учитывая, что на сегодняшний день у нас самая большая в городе база объектов (квартир и домов в частном секторе), выбирать, я уверена, вы придёте в «Любимый город». И не прогадаете. У нас действительно можно выбрать из белее чем 5 000 объектов, на любой вкус и кошелек. Прогнозы дело не благодарное, и предсказать динамику изменения цен сложно, но тенденция к значительному подорожанию квадратных метров в Новокузнецке налицо.

- Ну, наверно уже не сейчас, скоро Новый год и почти две недели праздничных дней?..

Именно сейчас. По традиции и производственной необходимости, «Любимый город» не уходит на Новогодние каникулы. Уже со 2 января наши офисы на пр. Кузнецкстроевский, 18 и ул. Дружбы, 15 будут работать. Так что всех приглашаем покупать недвижимость.

- А если денег нет или не хватает?

Ипотеку мы оформим вам прямо в агентстве и с большой долей вероятности ее одобрит банк… Пользуясь случаем, от всего коллектива «Любимого города» я хочу поздравить Новокузнечан с Новым годом! Всем желаю счастья, любви, мирного неба и конечно, собственной квартиры! С Новым годом!

- Спасибо, Наталья Сергеевна, вас так же с наступающим праздником!

Записал Роман Широков.

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