Коллеги, партнёры, близкие - друзья!

Мы с вами стоим на рубеже нового 2017-го года. Новый год – это замечательный семейный праздник – одна из самых светлых и трепетных российских традиций, объединяющая нас в большую, дружную, интернациональную семью. Помню, как родители собирали у экрана «Голубого огонька» шумную компанию из семей наших родственников и друзей, когда разносившийся по квартире аромат еловой смолы щипал ноздри, а ложка оливье мне, тогда еще совсем маленькой девчонке, казалась самым настоящим праздничным блюдом. Тогда и конкурсы, и чтение стихов со стула были настоящими и вознаграждались всегда не скупыми «лайками» в Instagram, а настоящими дольками «Вдохновения» из подарка Деда Мороза.

Сейчас, когда мы выросли, день 31-ого декабря для многих стал традиционно насыщенным рабочим днем. Возможность заняться праздничным столом возникает вместе с усталостью только ближе к вечеру, поэтому всей этой праздничной кутерьме мы придаем особое значение и стараемся сконцентрировать мистерию Новогодней ночи в ее всего лишь нескольких часах. Сейчас, когда мы стали взрослыми, год воспринимается не иначе как один большой конкурс, в котором нужно, если и не победить, то хотя бы достойно выступить.

В минувшем году нам всем пришлось отвечать на вызовы испытаний, обусловленных спадом экономики, но мы, я считаю, уверенно держали удар, а кое-где даже перехитрили проказливую Обезьянку.

Наш край - Сибирь – источник невероятной силы, питающий нас мужеством, ответственностью и искренним сибирским характером. В канун Нового года я хотела бы признаться ей в любви и сказать «спасибо»! Сказать «спасибо» каждому, кто понимает, что благополучие – это не чудо природы, которое приходит, как радуга после дождя, а результат ежедневного труда, личных стремлений и желания созидать будущее: будущее семьи, края, Родины. Я благодарна всем, кто даже в суете будней не забывает поддерживать близких, коллег, клиентов, всем, кто на личном примере показывает, что при любых обстоятельствах можно работать, кормить семью, справлять праздники, хотя бы в периметре своих возможностей устраивать настроение. Спасибо, друзья!

Давайте поблагодарим друг друга за понимание и доброту, за любовь и заботу. Новый год – это время, когда мы можем сделать это по-особенному! Мы вступаем в год революционера Петуха, теперь нужно думать о «сбыче мечт», о неминуемом успехе. И помнить, что впереди еще целая батарея дней-праздников, которые нужно заполнить, зарядить на год удовольствием и праздником.

С Новым годом!

Директор агентства недвижимости «Номинал»

Президент Некоммерческого партнерства «Южно-Сибирские риелторы»

Вице-президент СРО "Ассоциация риэлторов Кемеровской области"

Председатель комитета по предпринимательству в сфере недвижимости

Член "Кузбасской торгово-промышленной палаты"

Юлия Сапожкова