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ААА

Новость от 29 Декабря 2016

Кудрин рассказал, чем займётся новый президент после выборов

По мнению главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, новый президент вынужден будет реализовывать в жизнь непопулярные реформы. А именно увеличение пенсионного возраста, рост налогов и сокращение расходов. Основную стратегию развития России с 2018 по 2024 гг он рассказал на совещании главе Правительства Дмитрию Медведеву.

По словам бывшего министра финансов, новый президент должен уделить особое внимание росту производительности труда, который вырастет на 50-60%, что сопоставимо с ростом показателя в 2000-2016 гг. (52%). Это произойдёт в финансовой сфере, сфере «IT и связи», бизнес-услугах, логистике и строительстве.

Необходимо продолжать принимать меры по увеличению рождаемости. Проблемная ситуация с демографией, по мнению Кудрина, сохранится - к 2030 году численность трудоспособного населения снизится на 7 млн. А это приведёт к снижению экономической активности всей страны. Для решения этих проблем необходимо увеличить пенсионный возраст с 2020 года, передаёт газета «Коммерсант».

Необходимо будет сокращать расходы, чтобы не допустить стремительного дефицита в российской казне.

По мнению Алексея Кудрина бюджетная политика будет развиваться по двум сценариям: "маневр 34"(рост налоговых ставок, снижение доли расходов к 2030 г) или "маневр 32"(сохранение ставок налогов на нынешнем уровне, но жесткая бюджетная консолидация и снижение всех госрасходов к 2025 г.)

Ранее novokuznetsk.su рассказала о первом кандидате в президенты. Уже сейчас в правительстве перед губернаторами поставили задачу организовать явку на президентские выборы до 70% .

novokuznetsk.su

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