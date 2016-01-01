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Новость от 29 Декабря 2016

1 января новокузнечанам сложнее будет доехать до Новосибирска

1 января отменят курсирование скорого поезда «Экспресс» №847/848 «Новокузнецк - Новосибирск - Новокузнецк».

«Курсирование скорого поезда «Экспресс»отменят  только 1 января. Обращаем особое внимание, только один день будут внесены изменения. Расписание в остальные дни не изменится», - уточнили в пресс-службе «Кузбасс-пригород»

Узнать о других маршрутах или уточнить расписание можно позвонив по телефону горячей линии 8(905) 968-9070.

Напомним, с Нового года ожидается повышение стоимости проезда в пригородных электропоездах на 3,2%.

novokuznetsk.su

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