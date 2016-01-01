Грипп атакует кузбассовцев

Во многих кузбасских городах превышен эпидемиологический порог по показателю заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе и в Новокузнецке.

Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, за минувшую неделю (с 19 по 25 декабря) зарегистрировано 15826 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что составляет 58,2 на 10,0 тыс. населения и превышает эпидемпорог почти на 23%. Больше всего болеют дети от 3 - 6 лет (+ 24,4%).

Но если заболевших ОРВИ за эту неделю стало меньше на 1,7 % (- 279 больных), то удельный вес заболеваний, вызванных вирусом гриппа, увеличился на 25,6 % и достиг отметки 32,9 %

Всего госпитализировано 423 больных ОРВИ и гриппом, из них 377 - дети.

Напомним, эксперты ожидают пик заболеваемости гриппом в конце января.