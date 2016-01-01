Погода на Новый год в Новокузнецке

Считанные дни остались до Нового года. Синоптики радуют, прогнозируя в предстоящие выходные теплую погоду со снегом.

Сегодня, 30 декабря, в Новокузнецке возможен снег при температуре -8С. Ветер подует юго-западный до 10м/с.

В последний день 2016 года установится пасмурная погода, а вероятность осадков возрастёт. Днём -7С.

Синоптики обещают, что новогодняя ночь будет довольно теплой – всего -8С.

Днём 1 января поднимется ветер до 14 м/с, обильные осадки сохранятся. Столбик термометра покажет -3С.

Городская редакция novokuznetsk.su поздравляет дорогих читателей с Новым годом!