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Новость от 30 Декабря 2016

Погода на Новый год в Новокузнецке

Считанные дни остались до Нового года. Синоптики радуют, прогнозируя в предстоящие выходные теплую погоду со снегом.

Сегодня, 30 декабря, в Новокузнецке возможен снег при температуре -8С. Ветер подует юго-западный до 10м/с.

В последний день 2016 года установится пасмурная погода, а вероятность осадков возрастёт. Днём -7С.  

Синоптики обещают, что новогодняя ночь будет довольно теплой – всего -8С.

Днём 1 января поднимется ветер до 14 м/с, обильные осадки сохранятся. Столбик термометра покажет -3С.

Городская редакция novokuznetsk.su поздравляет дорогих читателей с Новым годом!

novokuznetsk.su

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