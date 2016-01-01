Детское питание резко подорожает

В правительстве хотят отказаться от регулирования цен на детское питание в 2017 году.

Если этого не сделать, то рынок сократится на треть после вступления в силу поправок "О торговле", в рамках которых розничным сетям станет невыгодно продавать детское питание, считают эксперты Минсельхоза.

Но многие чиновники отмечают, что в результате отказа от регулирования цен, детское питание может в разы вырасти в стоимости и оказаться недоступным для малообеспеченных граждан, сообщает газета «Коммерсант».

Напомним, с февраля в Новокузнецке вырастет плата за детские сады.