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Новость от 29 Декабря 2016

Детское питание резко подорожает

В правительстве хотят отказаться от регулирования цен на детское питание в 2017 году.

Если этого не сделать, то рынок сократится на треть после вступления в силу поправок "О торговле", в рамках которых розничным сетям станет невыгодно продавать детское питание, считают эксперты Минсельхоза.

Но многие чиновники отмечают, что в результате отказа от регулирования цен, детское питание может в разы вырасти в стоимости  и оказаться недоступным для малообеспеченных граждан, сообщает газета «Коммерсант».

Напомним, с февраля в Новокузнецке вырастет плата за детские сады.

novokuznetsk.su

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