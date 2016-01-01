О работе транспорта в новогодние праздники

31 декабря 2016 года на городских и пригородных маршрутах будет организовано 100 % выполнение рейсов
В праздничные дни, с 1 по 8 января 2017 г., работа транспорта в рамках социального заказа будет осуществляться по расписаниям выходного дня.
В новогоднюю ночь с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января в рамках социального заказа будут работать автобусы малой вместимости по маршрутам № 64Б, № 5 и № 7 (по одной единице на каждый маршрут).
В Рождественскую ночь с 22:00 6 января до 3:00 7 января в рамках социального заказа выйдут на линию автобусы малой вместимости на следующих временных маршрутах:
· Вокзал – Михайло-Архангел
· Космонавтов – Ильинская церковь (1 ед.); · Вокзал – Новобайдаевский микрорайон – Собор Рождества Христова (1 ед.). В период празднования новогодних праздников с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года, графики движения внутриобластных междугородных и пригородных маршрутов будут выполняться: - 30, 31 декабря 2016 года – по расписанию пятницы; - 1 января 2017 года – по расписанию вторника; - 2–7 января 2017 года – по расписанию среды; - 8 января 2017 года – по расписанию воскресенья; - 9 января 2017 года – по расписанию понедельника и далее – по календарным дням недели. Графики движения межсубъектных маршрутов, которые выполняются по отдельным дням недели, будут выполняться без изменения графика движения. 1 января 2017 года, в связи с уменьшением пассажиропотока в утренние часы на пригородных маршрутах, отменены рейсы: - 101/1 – на 6:15 с п.Чистогорск; - 102 – на 5:50 с ост.«Березка», с 6:30 с Терехино; - 103 – на 6:17 с ост. «АТС», 6:45 с Шорохово; - 104 скорый – на 5:25 с ост. «АТС», 06:35 с п.Веселый; - 105к (короткий) – отмена всех рейсов; - 105 – на 7:15 с Автовокзала, на 9:15 с Осинового плеса; - 106 – на 6:20 с Автовокзала, 8:00 с Новоказанково; - 107скорый – на 6:00 с АТС, 6:30 с п.Металлург; - 110 – на 7:00 с п. Чистогорск; - 188 – отмена всех рейсов. Уточнить расписание движения городского общественного транспорта можно на сайтах утис.рф (Управление по транспорту и связи администрации г. Новокузнецка) и kuzgortrans.ru (МБУ Единый центр организации пассажирских перевозок).
· Космонавтов – Ильинская церковь (1 ед.);
· Вокзал – Новобайдаевский микрорайон – Собор Рождества Христова (1 ед.).
В период празднования новогодних праздников с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года, графики движения внутриобластных междугородных и пригородных маршрутов будут выполняться:
- 30, 31 декабря 2016 года – по расписанию пятницы;
- 1 января 2017 года – по расписанию вторника;
- 2–7 января 2017 года – по расписанию среды;
- 8 января 2017 года – по расписанию воскресенья;
- 9 января 2017 года – по расписанию понедельника и далее – по календарным дням недели.
Графики движения межсубъектных маршрутов, которые выполняются по отдельным дням недели, будут выполняться без изменения графика движения.
1 января 2017 года, в связи с уменьшением пассажиропотока в утренние часы на пригородных маршрутах, отменены рейсы:
- 101/1 – на 6:15 с п.Чистогорск;
- 102 – на 5:50 с ост.«Березка», с 6:30 с Терехино;
- 103 – на 6:17 с ост. «АТС», 6:45 с Шорохово;
- 104 скорый – на 5:25 с ост. «АТС», 06:35 с п.Веселый;
- 105к (короткий) – отмена всех рейсов;
- 105 – на 7:15 с Автовокзала, на 9:15 с Осинового плеса;
- 106 – на 6:20 с Автовокзала, 8:00 с Новоказанково;
- 107скорый – на 6:00 с АТС, 6:30 с п.Металлург;
- 110 – на 7:00 с п. Чистогорск;
- 188 – отмена всех рейсов.
Уточнить расписание движения городского общественного транспорта можно на сайтах утис.рф (Управление по транспорту и связи администрации г. Новокузнецка) и kuzgortrans.ru (МБУ Единый центр организации пассажирских перевозок).