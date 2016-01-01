О работе транспорта в новогодние праздники

31 декабря 2016 года на городских и пригородных маршрутах будет организовано 100 % выполнение рейсов

В праздничные дни, с 1 по 8 января 2017 г., работа транспорта в рамках социального заказа будет осуществляться по расписаниям выходного дня.

В новогоднюю ночь с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января в рамках социального заказа будут работать автобусы малой вместимости по маршрутам № 64Б, № 5 и № 7 (по одной единице на каждый маршрут).

В Рождественскую ночь с 22:00 6 января до 3:00 7 января в рамках социального заказа выйдут на линию автобусы малой вместимости на следующих временных маршрутах:

·​ Вокзал – Михайло-Архангел ьская церковь – Спасо-Преображен ский собор (1 ед.);