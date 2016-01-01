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Новость от 29 Декабря 2016

О работе транспорта в новогодние праздники

31 декабря 2016 года на городских и пригородных маршрутах будет организовано 100 % выполнение рейсов

В праздничные дни, с 1 по 8 января 2017 г., работа транспорта в рамках социального заказа будет осуществляться по расписаниям выходного дня.

В новогоднюю ночь с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января в рамках социального заказа будут работать автобусы малой вместимости по маршрутам № 64Б, № 5 и № 7 (по одной единице на каждый маршрут).

В Рождественскую ночь с 22:00 6 января до 3:00 7 января в рамках социального заказа выйдут на линию автобусы малой вместимости на следующих временных маршрутах:

·​ Вокзал – Михайло-Архангельская церковь – Спасо-Преображенский собор (1 ед.);

·​ Космонавтов – Ильинская церковь (1 ед.);

·​ Вокзал – Новобайдаевский микрорайон – Собор Рождества Христова (1 ед.).

В период празднования новогодних праздников с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года, графики движения внутриобластных междугородных и пригородных маршрутов будут выполняться:

-​ 30, 31 декабря 2016 года – по расписанию пятницы;

-​ 1 января 2017 года – по расписанию вторника;

-​ 2–7 января 2017 года – по расписанию среды;

-​ 8 января 2017 года – по расписанию воскресенья;

-​ 9 января 2017 года – по расписанию понедельника и далее – по календарным дням недели.

Графики движения межсубъектных маршрутов, которые выполняются по отдельным дням недели, будут выполняться без изменения графика движения.

1 января 2017 года, в связи с уменьшением пассажиропотока в утренние часы на пригородных маршрутах, отменены рейсы:

-​ 101/1 – на 6:15 с п.Чистогорск;

-​ 102 – на 5:50 с ост.«Березка», с 6:30 с Терехино;

-​ 103 – на 6:17 с ост. «АТС», 6:45 с Шорохово;

-​ 104 скорый – на 5:25 с ост. «АТС», 06:35 с п.Веселый;

-​ 105к (короткий) – отмена всех рейсов;

-​ 105 – на 7:15 с Автовокзала, на 9:15 с Осинового плеса;

-​ 106 – на 6:20 с Автовокзала, 8:00 с Новоказанково;

-​ 107скорый – на 6:00 с АТС, 6:30 с п.Металлург;

-​ 110 – на 7:00 с п. Чистогорск;

-​ 188 – отмена всех рейсов.

Уточнить расписание движения городского общественного транспорта можно на сайтах утис.рф (Управление по транспорту и связи администрации г. Новокузнецка) и kuzgortrans.ru (МБУ Единый центр организации пассажирских перевозок).

по информации УТиС

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