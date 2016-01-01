В Новокузнецке составлен антирейтинг управляющих компаний-должников

Эксперты новокузнецкого филиала Сибирской теплосбытовой компании составили антирейтинг и назвали антилидеров среди УК и ТСЖ, накопивших рекордные суммы долга за тепловую энергию в 2016 году.
Первое место с большим отрывом заняла управляющая компания «ООО «Новый город», которая имеет задолженность перед Кузнецкой ТЭЦ 57 млн 384 тыс. рублей.
На втором месте с задолженностью в 23 млн 500 тыс. рублей расположилась УК «ООО «ДСК-Сервис». А тройку лидеров замыкает «ООО «Жилфонд» (долг 6 млн 300 тыс. рублей).
Кроме этого в чёрный список вошло ТСЖ «Новобайдаевец» с задолженностью в размере 5 млн рублей.