В Новокузнецке составлен антирейтинг управляющих компаний-должников

Эксперты новокузнецкого филиала Сибирской теплосбытовой компании составили антирейтинг и назвали антилидеров среди УК и ТСЖ, накопивших рекордные суммы долга за тепловую энергию в 2016 году.

Первое место с большим отрывом заняла управляющая компания « ООО «Новый город» , которая имеет задолженность перед Кузнецкой ТЭЦ 57 млн 384 тыс. рублей.

На втором месте с задолженностью в 23 млн 500 тыс. рублей расположилась УК «ООО «ДСК-Сервис» . А тройку лидеров замыкает «ООО «Жилфонд» (долг 6 млн 300 тыс. рублей).