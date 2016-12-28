Шестая часть россиян дышит вредным воздухом

Эксперты провели мониторинг и выяснили, что загрязнение воздуха в 20% городов России оценивается как высокое и очень высокое. Эти данные представлены за 2015 год, сообщает Российская газета.

Получается, что примерно шестая часть населения страны дышит вредным воздухом. По данным доклада о состоянии окружающей среды в России, «грязные» города расположены в Сибири и на Урале.

Очень сложная экологическая ситуация сложилась в Магнитогорске, Челябинске, Златоусте, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Ачинске и др. городах. Отметим, Новокузнецк не вошёл в этот «чёрный» список.

В документе отмечено, что за пять лет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стало на 75 меньше. Но это произошло не из-за улучшения экологической ситуации, а из-за изменения нормативов ПДК.

Напомним, в следующем году экологии будет уделено особое внимание. К примеру, в Новокузнецке планируют почистить реку Аба и снизить количество выбросов в атмосферу.