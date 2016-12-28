RSS    Реклама на сайте

Реклама

Читатели рекомендуют



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 30 Декабря 2016

Шестая часть россиян дышит вредным воздухом

Эксперты провели мониторинг и выяснили, что загрязнение воздуха в 20% городов России оценивается как высокое и очень высокое. Эти данные представлены за 2015 год, сообщает Российская газета.

Получается, что примерно шестая часть населения страны дышит вредным воздухом. По данным доклада о состоянии окружающей среды в России, «грязные» города расположены в Сибири и на Урале.

Очень сложная экологическая ситуация сложилась в  Магнитогорске, Челябинске, Златоусте, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Ачинске и др. городах. Отметим, Новокузнецк не вошёл в этот «чёрный» список.

В документе отмечено, что за пять лет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стало на 75 меньше. Но это произошло не из-за улучшения экологической ситуации, а из-за изменения нормативов ПДК.

Напомним, в следующем году экологии будет уделено особое внимание. К примеру, в Новокузнецке планируют почистить реку Аба и снизить количество выбросов в атмосферу.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на