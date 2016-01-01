В Кузбассе названы новые тарифы на электроэнергию

Во второй половине 2017 года вырастут тарифы на электроэнергию в регионе. Данная информация появилась в электронном бюллетене региональной энергетической комиссии.

Первые полгода тарифы не изменятся - 2,13 руб./кВтч, а после 1 июля для сельских жителей, для проживающих в домах оборудованных зарегистрированными стационарными электроплитами и электроотопительными установками стоимость увеличится до 2,21 руб./кВтч.

Для других тариф увеличится с 3,04 руб./кВтч до 3,15 руб./кВтч.

Но есть и хорошая новость - с июля садоводческие общества меньше будут тратить на электроэнергию. Вместо 3,04 руб./кВтч тарифы снизятся до 2,21 руб./кВтч.

Напомним, после Нового года ожидается рост цен на ряд товаров и услуг. Как изменится наша жизнь в январе, можно прочитать здесь.