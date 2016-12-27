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Новость от 29 Декабря 2016

Верховный суд запретил покупать на материнский капитал некоторые виды жилья

Верховный суд вынес прецедентное решение по использованию материнского капитала. Инцидент произошёл в Архангельске. Женщина решила купить на деньги из материнского капитала себе жильё, но организация, предоставляющая деньги отказалась оплачивать покупку. Тогда она обратилась  в районный суд с иском к местному подразделению Пенсионного фонда.

Как выяснилось позже, истец решила купить дом, износ которого составил 65%, поэтому чиновники отменили сделку, сославшись на нецелесообразность покупки.           

В Ломоносовском суде Архангельска с возмущением истицы согласились, но чиновники обратились  в Верховный суд РФ. Там дело изучили и сказали, что действительно надо отменять все принятые ранее по этому иску решения, сообщает Российская газета.

Судебная практика показывает, что деньги из материнского капитала можно тратить на покупку квадратных метров, но если они соответствуют определённым требованиям. Ведь одна из главных задач данной материальной помощи – обеспечить качественным жильём детей.

novokuznetsk.su

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