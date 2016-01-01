Перед Новым годом сибиряки массово скупали одежду и украшения

Аналитики Яндекс.Кассы назвали самые популярные подарки на Новый год. Оказалось, что чаще всего в декабре сибиряки покупали в интернет-магазинах одежду (рост спроса на 40%), различные аксессуары и ювелирные изделия - расходы увеличились в 2,5 раза по сравнению с ноябрём.

Средний чек на украшения увеличился с 2855 до 6200 рублей, сообщает ВашГород.ру

В полтора раза вырос и средний чек за товары для красоты.

А вот желания куда-либо лететь у сибиряков не наблюдается – спрос на покупки авиабилетов упал на 40%. Неохотно покупают и бытовую технику – падение спроса почти на треть.