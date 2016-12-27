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Новость от 30 Декабря 2016

Tele2 и Сбербанк запустили виртуального оператора связи

Как сообщил глава Сбербанка Герман Греф, Tele2 и Сбербанк уже запустили совместного MVNO-оператор (Mobile Virtual Network Operator) Сбербанка и Tele2 уже запущен, пишут «Ведомости».

Создание и использование пуш-уведомлений позволило банку экономить примерно 25 млн рублей в месяц на платежах сотовым операторам. Одной из причин для запуска своего виртуального оператора для Сбербанка стала агрессивная политика мобильных операторов, ежегодно повышающих стоимость смс-сообщений. Например, рассказал Греф, в 2014 году тарифы для банков выросли сразу в 7 раз.

Сейчас же Сбербанк России все быстрее движется в направлении push-уведомлений.

О создании Сбербанком собственного виртуального мобильного банка стало известно в сентябре. Позднее выяснилось, что партнером кредитной организации в этом проекте станет Tele2.

novokuznetsk.su

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