Названы регионы РФ с самым бюджетным оливье

В преддверии Нового года, почти на всех российских столах будет король салатов - оливье. Аналитики подсчитали и составили индекс оливье.

Эксперты выяснили цену 300 гр. варёной колбасы, 200 гр. картофеля, 5 яиц, по 100 гр. моркови, лука, свежего огурца и яблок, а также 150 гр. майонеза и 1 банки зеленого горошка и выяснили, где можно сделать самый дешёвый салат.

Как оказалось, больше всех повезло жителям Мордовии и Калмыкии. У них оливье обойдется в 182,91 рубля и 188,04 рубля соответственно. А жители Чукотского автономного округа заплатят 526,76 рубля. У них праздничный салат оказался самым дорогим.

Стоимость салата в Кемеровской области составила 216 рублей.

За год средняя стоимость оливье выросла на 2,18 %, сообщает ВашГород.ру.

Напомним, ранее novokuznetsk.su рассказал о росте цен на продукты в Новокузнецке.