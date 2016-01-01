Куда сходить на выходных в Новокузнецке: топ мероприятий

В эти выходные мы встречаем Новый год. Синоптики уже порадовали, обещая тёплую и снежную погоду. А после главной ночи года россиян ждут длинные каникулы. Представляем топ самых интересных мероприятий с 1 по 8 января в нашем городе.

Спортивный Новый год

Если вы хотите активно провести новогодние каникулы, то обязательно загляните с 3 по 9 января в 12:00 на хоккейные коробки по адресам: ул. Тореза, 123 и ул. Горьковская, 7 - там пройдут товарищеские встречи по хоккею среди дворовых команд Заводского района.

А 4 января в 9:00 пройдут соревнования по легкой атлетике «Кубок В. Борзова» на пр. Строителей, 24 А. Всё самоё интересное в 11:30.

Через пару дней, 6 января, можно сходить на турнир по фигурному катанию «Рождественские встречи» в ТРЦ «Сити Молл». Начало в 8:00.

Очумелые ручки

Если вы хотите с пользой провести новогодние каникулы, то стоит сходить на мастер-класс «Новогодний пейзаж» (пластилинография), который пройдёт 3 января с 10:00 до 12:00 в Детской картинной галерее. А после можно научиться делать авторские игрушки из валяной шерсти.

С 10 утра 4 января в Новокузнецком художественном музее для ребят проведут мастер-классы по росписи фигурок петушков из солёного теста.

На следующий день в Новокузнецком краеведческом музее пройдет мастер-класс «Петушок – золотой гребешок».

Идём развлекаться

4, 5, 6, 8, 9 января в 12:00 библиотека «Притомская» проведёт громкие чтения под названием «Зимние приключения»: а в 14:00 для детей покажут интересные мультфильмы.

5 января в 13:00 в «Планетарии» им. А.А. Фёдорова ребят ожидает «Волшебник планетария», а в 14:30 – программа «Эти удивительные созвездия»

5, 6, 8 января в 12:00 и 15:00 в Доме купца Фонарёва состоится праздничная программа с элементами театрализации «Новогодняя сказка».

Узнать более подробную афишу на новогодние каникулы в Новокузнецке можно здесь.

Фильм-фильм-фильм…

Для семейного просмотра отлично подойдёт российский мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лед», который совсем недавно вышел в широкий прокат.

Узнать обо всех новинках вы сможете на сайтах новокузнецких кинотеатров: «Октябрь», «Формула Кино», «Кино им. Кино», «Планета Кино».