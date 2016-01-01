Кузбассовцам рекомендуют в праздники вызывать «скорую» только в крайних случаях

Впереди новогодние каникулы, в период которых все оперативные службы будут работать в штатном режиме. Как сообщает пресс-служба администрации Кемерова, в праздничные дни стационары и поликлиники будут работать согласно графику, а травмпункты – в круглосуточном режиме.

Но из-за увеличения в эти дни количества вызовов, специалисты обращаются к горожанам, с просьбой по возможности обращаться в поликлиники, а не вызывать скорую помощь.

«Если состояние пациента не требует неотложной помощи, следует обратиться в поликлинику», - уточняют в мэрии.

Напомним, в этом году скорая помощь начала работать по новым правилам. Теперь вызовы делятся делить на экстренные и неотложные (случаи, не опасные для жизни человека). И только на экстренный вызов врачи обязаны приехать за 20 минут.

Многие пациенты жалуются, что их приходится ждать по нескольку часов. Как объясняют медики, такая ситуация сложилась из-за нехватки медперсонала.