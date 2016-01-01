В Кузбассе BMW X6 протаранил остановку с людьми. Возбуждено уголовное дело

Как сообщили в областной пресс-службе СК, по факту ДТП в Кемерове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшего смерть человека).

Напомним, ровно неделю назад в Кузбассе произошло смертельное ДТП. Иномарка BMW X6 вылетела на остановку с людьми, которые ожидали транспорт. В резултате сильные травмы получила молодая женщина.

Впоследствии она скончалась. Уже установлена личность водителя. Им оказался адвокат Вадим Негодяев. По предварительным данным, в момент ДТП он был трезв. Найдены свидетели данной аварии. Расследование продолжается.