В Новокузнецке ищут вора-неудачника, укравшего банку кукурузы и пустую кассу

Сотрудники полиции просят горожан помочь найти вора-неудачника. Несколько дней назад молодой мужчина в солнцезащитных очках и чёрной шапке зашёл в один из торговых павильонов в Центральном районе Новокузнецка. Он стал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет, схватил с прилавка банку кукурузы и убежал.

После стало известно, что в соседнем павильоне он аналогичным образом украл пустую кассу.

Вор-неудачник даже попытал счастья и в третьем павильоне, но там оказалась бесстрашная женщина, которая оказала ему сопротивление и отстояла свой товар и деньги.

Сейчас полицейские устанавливают личность вора и изучают видеозаписи с камер наблюдения, сообщает "ВашГород.ру".