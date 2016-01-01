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ААА

Новость от 30 Декабря 2016

В Новокузнецке ищут вора-неудачника, укравшего банку кукурузы и пустую кассу

Сотрудники полиции просят горожан помочь найти вора-неудачника. Несколько дней назад молодой мужчина в солнцезащитных очках и чёрной шапке зашёл в один из торговых павильонов в Центральном районе Новокузнецка. Он стал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет, схватил с прилавка банку кукурузы и убежал.

После стало известно, что в соседнем павильоне он аналогичным образом украл пустую кассу.

Вор-неудачник даже попытал счастья и в третьем павильоне, но там оказалась бесстрашная женщина, которая оказала ему сопротивление и отстояла свой товар и деньги.

Сейчас полицейские устанавливают личность вора и изучают видеозаписи с камер наблюдения, сообщает "ВашГород.ру".

«Возбуждены три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы», - уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские призывают граждан, которым что-либо известно о личности злоумышленника, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-46-22-29, 46-55-24, 57-44-41, 8-961-707-9477. Анонимность гарантируется.

 

novokuznetsk.su

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