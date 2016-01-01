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Новость от 30 Декабря 2016

Спортсмен из Новокузнецка стал капитаном молодёжной сборной России по хоккею

Новокузнечанин Кирилл Капризов стал капитаном молодёжной сборной России по хоккею. Соответствующая информация появилась на сайте Федерации хоккея РФ.

Ассистентами Кирилла станут защитник Егор Рыков и нападающий Данила Квартальнов.

По словам Капризова, это высокая для него честь и ответственность.

«Мы чувствуем поддержку болельщиков. Я приложу все усилия, чтобы проявить себя как лидер команды», - сообщил спортсмен из Новокузнецка.

Напомним, хоккейный клуб «Металлург» на днях устроил благотворительную акцию, в рамках которой детям из детских домов подарили мягкие игрушки. 

novokuznetsk.su

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