В центре Новокузнецка открылся филиал Сбербанка

В Новокузнецке на проспекте Металлургов, 41 после капитального ремонта открылся филиал Сбербанка.

"30 декабря обслуживание клиентов будет проводиться с 12.00 до 18.00. С 09.01.2017 офис будет работать в обычном режиме (пн., вт., ср., чт., пт. – 09.00-19.00, Сб. – 09.00-16.00, Вс – выходной). Обращаем ваше внимание, что в выходные и праздничные дни изменяется режим работы структурных подразделений Сбербанка:01, 02 и 07 января – нерабочие праздничные дни; 03, 04, 05 и 06 января – рабочие дни для «дежурных» подразделений Банка. Обслуживание клиентов осуществляется с 10.00 до 14.00., без перерыва на обед. С подробным режимом работы структурных подразделений Банка в выходные и праздничные дни можно ознакомиться на сайте Сбербанка" - уточнили novokuznetsk.su в пресс-службе банка