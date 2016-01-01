Элитная иномарка врезалась в остановку с людьми. Кузбассовцы требуют наказать адвоката

На популярном портале гражданских инициатив сhange.org появилась петиция с требованием наказать адвоката Вадима Негодяева, по вине которого умерла молодая женщина, мать двоих детей.

Напомним, 22 числа в Кемерове элитная иномарка снесла остановку, где стояли люди в ожидании транспорта. За рулём находился адвокат. Накануне следователи возбудили уголовное дело в отношении Негодяева.

Но автор петиции уверен, что виновник аварии также избежит наказания, как и Юрий Мовшин, который до сих пор на свободе и не ответил за смерть четырёх человек.