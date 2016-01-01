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Новость от 30 Декабря 2016

Элитная иномарка врезалась в остановку с людьми. Кузбассовцы требуют наказать адвоката

На популярном портале гражданских инициатив сhange.org появилась петиция с требованием наказать адвоката Вадима Негодяева, по вине которого умерла молодая женщина, мать двоих детей.

Напомним, 22 числа в Кемерове элитная иномарка снесла остановку, где стояли люди в ожидании транспорта. За рулём находился адвокат. Накануне следователи возбудили уголовное дело в отношении Негодяева.

Но автор петиции уверен, что виновник аварии также избежит наказания, как и Юрий Мовшин, который до сих пор на свободе и не ответил за смерть четырёх человек. 

«Ещё до приезда «скорой» к месту происшествия приехали на люксовых автомобилях друзья Негодяева — юристы, высокие полицейские чины и представители Следственного комитета. Ни сам виновник аварии, ни его друзья не подошли к умиравшей в это время на 20-градусном морозе искалеченной женщине, не поинтересовались ее состоянием, не попытались оказать ей помощь. К сожалению, в Кузбассе это уже не первый подобный случай. Бывший начальник областного ГИБДД Юрий Мовшин, разом убивший четырех девушек своим дорогим джипом — до сих пор на свободе», - пишет автор открытого письма.

 

Полный текст петиции можно прочесть здесь.

novokuznetsk.su

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