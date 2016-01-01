Новокузнецк: Итоги года

Сегодня novokuznetsk.su подводит итоги 2016 года. Рассказываем о самых популярных новостях, набравших наибольшее количество просмотров.

В январе материал о предкризисной ситуации на ЕВРАЗ ЗСМК набрал более 5 тысяч просмотров. Он, конечно, уступил серии публикаций об аварии на Кузнецком мосту, но вызвал наибольший общественный резонанс. Напомним, за год число работников на ЗСМК сократилось почти на 2 тысячи человек.

В феврале город обсуждал возможную смену мэра. Возвращение Григория Вержицкого в Новокузнецк породило немало слухов и домыслов, одним из которых был его избрание на должность главы. На novokuznetsk.su материал набрал почти 10 тысяч просмотров. И, конечно, весь Новокузнецк говорил и обсуждал ДТП в Новоильинке, где маршрутка сбила женщину с ребёнком. Девочка погибла.

В марте самой популярной новостью стала информация о флешмобе в "Ленте", где несколько человек одновременно "замертво" упали на пол. Более 5 тысяч просмотров набрала новость "Что скрывает администрация Новокузнецка?".

В апреле мы активно освещали тему паводка, ну а самым главным событием стал приезд премьер-министра Дмитрия Медведева.

В мае наши читатели активно интересовались планом мероприятий на 9 Мая, графиком отключения горячей воды, но особой популярностью пользовался материал "Мэр Новокузнецка опасается протестов горожан".

В июне весь Кузбасс обсуждал трагедию в Междуреченске, где обвалился жилой дом. Ну а самой резонансной для нас стала новость "Бюджетники Новокузнецка бьют тревогу: нас лишают премий". Глава Новокузнецка посчитал, что этот материал оскорбляет честь и достоинство администрации города и потребовал подать в суд. Новоильинский районный суд, а затем и областной суд отказал администрации в апелляции.

В июле читатели с интересом обсуждали и читали материал о новой стеле в Орджоникидзевском районе, где буквы разместили, пренебрегнув правилами дизайна. Этот ляп попал в популярный паблик "ВКонтакте".

В августе город активно готовился к выборам, а губернатор Аман тулеев заявил в интервью, что уходить пока не собирается. Этот материал набрал почти 10 тысяч просмотров.

В сентябре город обсуждал выборы. Популярным материалом на нашем сайте стал текст о скандалах на выборах.

В октябре одной из популярных стала новость о закрытии магазинов "Беляевские продукты".

Ноябрь был богат на громкие события, чего только стоит дело о вымогательстве акций АО "Разрез "Инской", по которому арестовано несколько чиновников и крупный бизнесмен Александр Щукин.

Декабрь 2016-го принёс нам немало новостей. Например, наших читателей привлёк материал о возможном закрытии двух городских дворцов культуры, а также о вероятном губернаторстве в Кузбассе бывшего директора ЗСМК.