В Новокузнецке ищут очевидцев ДТП

По данным ведомства, женщина около 40 лет, среднего телосложения, с тёмными волосами, одетая в голубые джинсы, тёмную куртку без капюшона и сапоги до колен.

ГИБДД Новокузнецка разыскивает участника ДТП, произошедшего 25 декабря на парковке у ТРЦ "Сити молл" со стороны ресторана "Колизей" около 15 часов.

В указанное время вместе с другой женщиной (предположительно, матерью) она вышла из торгового центра, направилась к своему автомобилю. Транспортное средство было припарковано в 4 ряду, автомобиль серого цвета, иностранного производства, тип кузова – хэтчбэк, рулевое управление расположено слева.

Женщина села за руль, начала движение и задела припаркованный рядом автомобиль «TOYOTA COROLLA». Но заявлять о произошедшем в Дежурную часть ГИБДД не стала, не дождалась владельца испорченной машины, своих координат также не оставила.

Всех, кто располагает информацией по данному факту, может предоставить видео с автомобильного регистратора или стал очевидцем произошедшего, ГИБДД Новокузнецка просит позвонить по телефону (3843) 45-97-27.

novokuznetsk.su

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