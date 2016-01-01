В Кузбассе почти 22 тысячи семей переехали в новое жильё

Аман Тулеев подвёл итоги уходящего года. заявив. За 12 месяцев строители ввели более 1 млн кв. м жилья, сообщает АКО. Кроме этого на 626 бараков стало меньше.

Благодаря этому 21,5 тыс. кузбасских семей переехали в новое жильё. За год построили вокзал в Белове, физкультурно-оздоровительный комплекс «Кемерово», губернский центр сноуборда и горных лыж на горе Туманная в Таштаголе и детский корпус областной клинической больницы в Кемерове.

Напомним, в Новокузнецке идут активные работы по строительству школы №81. Планируется, что новое здание примет первых учеников уже в сентябре 2017 года.