В Новокузнецке трамвай протаранил дорожное ограждение. Официальный комментарий

Сегодня утром мы рассказали о ДТП с трамваем. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Пресс-служба УТиС прокомментировала данное происшествие.

"В связи с произошедшим 30 декабря в Новокузнецке дорожно-транспортным происшествием с участием одного трамвая № 6 «Таштагольская – Транспортная - КМК» на перекрестке улиц Кутузова и Циолковского, не повлекшим за собой телесных повреждений пассажиров, предприятиям предписано провести внеплановый инструктаж водителей о неукоснительном соблюдении ПДД и по фактам ДТП.

Поскольку трамвай допустил сход первой тележкой в результате плохих дорожных условий, повышенное внимание уделяется состоянию дорожного полотна. В случае наледи, снежных наносов соответствующая информация передается в диспетчерскую службу ЕЦОПП для принятия дальнейших мер по очистке дороги.

Напоминаем горожанам, что в салонах транспортных средств размещена информация о работе «горячей линии» Управления по транспорту и связи администрации г. Новокузнецка, куда пассажиры могут сообщить о случаях нарушения водителем правил дорожного движения, несоблюдения скоростного режима, либо о неудовлетворительном состоянии транспортных средств (телефоны 74-01-95, 74-03-35), сообщив номер автобуса, маршрута, время поездки и свои контактные данные".