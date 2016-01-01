Кузбассовцам рекомендуют отказаться от дальних поездок из-за штормового ветра

В канун Нового года лучше остаться дома. Об этом говорят даже спасатели, предупреждая об ухудшении погодных условий.

Сегодня, 31 декабря, на территории Кузбасса ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с. На дорогах гололедица.

Автомобилистов по возможности просят отказаться от дальних поездок. В случае выезда нужно быть очень внимательными в условиях ухудшения видимости. Водителям рекомендуют избегать резких манёвров, учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда, выбирать безопасные скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Кузбасса.



