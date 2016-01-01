В Кузбассе объявили войну опасному алкоголю

Губернатор Кемеровской области требует усилить контроль за продажей алкоголя в новогодние каникулы.

Из-за многочисленных отравлений Аман Тулеев поручил продолжить проверки торговых точек, по выявлению опасного алкоголя. Губернатор также обратился и к кузбассовцам, с просьбой не покупать дешёвый алкоголь в непроверенных местах.

Напомним,в России приостановлена розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции.

«Запрещенной продукции не должно быть ни в ларьках, ни в магазинах», — подчеркнул губернатор.

Информацию о найденных нарушениях необходимо оперативно сообщать в уполномоченные контролирующие органы — Роспотребнадзор и полицию. В управлении Роспотребнадзора все каникулы работает «горячая линия» с 9 до 17 час.: 8-905-949-74-00.