Известная журналистка назвала 86% россиян "дрянным народом"

Известная журналистка Божена Рынска объяснила, почему попыталась объснить причину написания громкого поста на своей странице в фейсбуке о гибели журналистов на борту Ту-154 Минобороны.

В интервью "Открытой России" она заявила:

"Я испытала торжество, вылила его на эмоциях".

Рынска также добавила, что радоваться смерти врага — это ее "конституционное право", сообщает РИА Новости.