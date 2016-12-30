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Новость от 31 Декабря 2016

Известная журналистка назвала 86% россиян "дрянным народом"

Известная журналистка Божена Рынска объяснила, почему попыталась объснить причину написания громкого поста на своей странице в фейсбуке о гибели журналистов на борту Ту-154 Минобороны.

В интервью "Открытой России" она заявила:

"Я испытала торжество, вылила его на эмоциях".

Рынска также добавила, что радоваться смерти врага — это ее "конституционное право", сообщает РИА Новости.

"Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной", — заявила Рынска.

После крушения Рынска опубликовала в своём фейсбуке комментарий, в котором позлорадствовала по поводу гибели съемочной бригады НТВ. После этого на сайте change.org появилась петиция с требованием лишить её российского гражданства. В настоящее время под инициативой поставили подписи более 170 тысяч человек.

В 2014 году между обозревательницей и журналистами НТВ произошёл конфликт. Рынска избила корреспондента телеканала, который пытался взять у неё интервью. Суд приговорил её к году исправительных работ.

novokuznetsk.su

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