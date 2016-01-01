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Новость от 31 Декабря 2016

Центр Сколково подарил на Новый год протез шестилетней девочке из Новокузнецка

В подарок от центра Сколково шестилетняя Маша Шурыгина из Новокузнецка на Новый год получила протез кисти.

Как сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС), девочка родилась со сложным заболеванием деформации кисти. И все предыдущие протезы оказались для неё неудобными. А новый протез позволяет ей лучше сделать захват и намного легче и красивее предыдущих. Маша на следующий год пойдет в первый класс и уже готовится к школе.

Как рассказал руководитель направления тягового протезирования Данил Емелин, аналогов этому протезу нет даже за рубежом. По его словам, родителям Маши даже не пришлось везти девочку в Москву, сейчас персонал Новокузнецкого протезно-ортопедического предприятия проходит необходимое обучение.

Стоимость протеза 86 тысяч рублей, но семьям он достаётся бесплатно.

В 2017 году ФСС планирует направить 110 миллионов рублей на протезы, кресла-коляски, ходунки, слуховые аппараты и другие средства реабилитации для детей с инвалидностью.

novokuznetsk.su

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