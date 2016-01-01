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Новость от 1 Января 2017

В России утверждена программа реализации нацполитики

Правительство России утвердило программу по реализации государственной национальной политики.

Документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ответственным за реализацию программы назначено Федеральное агентство по делам национальностей. Согласно документу, программма разбита на 8 подпрограмм.

Целью данной программы является гармонизация национальных и межнациональных отношений.

Программа появится на официальном сайте агентства в течение двух недель.

novokuznetsk.su

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