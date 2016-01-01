В России зарегистрированы первые коллекторские агентства

Служба судебных приставов выдала первые свидетельства о внесении в реестр коллекторских агентств. Сегодня пока только 10 коллекторских организаций имеют право общаться с должниками.

В перспективе реестр будет опубликован на сайте Федеральной службы судебных приставов. По оценкам экспертов, большинство коллекторских агентств - до половины от общего числа - будут зарегистрированы все-таки в Москве.

Хотя новые правила вступят в силу с Нового года, это вовсе не означает, что официальные коллекторские агентства смогут уже в новогоднюю ночь отправиться в поход по должникам. Закон вводит строгие ограничения, нельзя беспокоить людей по ночам и выходным. Так что коллекторам в любом случае придется дождаться первых рабочих дней.

Контролировать коллекторов будет Федеральная служба судебных приставов. Как пояснили представители ведомства, на коллекторов можно будет жаловаться в территориальные управления службы. В Москве, например, будет создан отдел из 22 человек для работы с коллекторами. Уже известна кандидатура его предполагаемого начальника - Игорь Аксенов. Все остальные подробности, как будет проходить контроль за коллекторами, в службе обещали рассказать после Нового года.

novokuznetsk.su

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