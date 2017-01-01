RSS    Реклама на сайте

Реклама

Читатели рекомендуют



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 1 Января 2017

В России введён новый вид наказания

Новый вид наказания – принудительные работы – вводится в России с 1 января 2017 года. Этот вид наказания станет альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, пишет РИА Новости.

Отмечается, что осуждённый в этот период не будет изолирован от общества, что поможет его социализации. Эксперты отмечают, что такая мера — это еще и хороший способ борьбы с переполнением российских тюрем и колоний.

Ограничений при наказании немного: осужденным нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации. Осужденным вводится полный запрет на алкоголь и азартные игры. Зато есть гарантированная зарплата, медицинское страхование и прочие права трудового кодекса. Жить осужденные будут в общежитиях при этих же исправительных центрах. Кроме того, у осужденных есть право на оплачиваемый отпуск. Правда, только для тех, к кому нет претензий со стороны администрации.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на