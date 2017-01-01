В России введён новый вид наказания

Новый вид наказания – принудительные работы – вводится в России с 1 января 2017 года. Этот вид наказания станет альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, пишет РИА Новости.

Отмечается, что осуждённый в этот период не будет изолирован от общества, что поможет его социализации. Эксперты отмечают, что такая мера — это еще и хороший способ борьбы с переполнением российских тюрем и колоний.