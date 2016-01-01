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Новость от 1 Января 2017

Для тех, кто пропустил: Новогоднее обращение Амана Тулеева

За несколько минут до наступления 2017 года Аман Тулеев обратился к жителям Кемеровской области и поздравил их с Новым годом и наступающим Рождеством.

В своём обращении губернатор подвёл итоги ушедшего года и отметил, что бояться кузбассовцам нечего. Он также подчеркнул, что 2017 год будет сложным.

"А с другой стороны, в какой год нам с вами было легко? Ни одно, так другое прилетало. Да, действительно, проблемы будут, но мы же чётко понимаем, кто их решит - да только мы сами", - подчеркнул Аман Тулеев.

novokuznetsk.su

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