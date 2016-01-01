Советник Путина: Россию могут отключить от интернета

Причиной может стать законопроект о регулировании российского сегмента интернета, подготовленный Минкомсвязи, сообщил Клименко в интервью RT . Он отметил, что этот документ призван «защитить критически важную для страны инфраструктуру».

Советник президента РФ Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета.

Законопроект не коснётся обычных пользователей интернета, отметил советник Путина. Клименко уверен, что из-за высокой вероятности «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» в отношениях с западными странами Рунет нужно защищать.

В начале декабря Федеральная служба безопасности объявила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки на финансовую систему России. В «Ростелекоме» подтвердили эту информацию и сообщили, что служба отразила атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций страны.

novokuznetsk.su

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