Россияне стали пить больше водки

По данным Росстата, доля водки в проданном россиянам алкоголе продолжает расти, а пива - уменьшаться.

За 11 месяцев 2016 года 38,6% купленного алкоголя составила водка. За аналогичный период 2015 года этот показатель был равен 38%.

А вот доля пива за год уменьшилась с 41,2% до 40,7%.

Вина занимают 10,4% от общего числа купленных напитков, шампанское и игристые вина - 2,2%.

Сильнее всего, по данным ведомства, выросло потребление сидра, пуаре, медовухи и другой алкогольной продукции естественного брожения. За период с января по ноябрь россияне купили 3,9 миллиона дал (39 миллионов литров). И это на 39,9 процента больше, чем в прошлом году за тот же период, уточняет "РГ".