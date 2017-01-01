Россиян обязали оплачивать новую жилищную услугу

В феврале россияне получат квитанции за январь, в которых появится новая жилищная услуга - общедомовые нужды (ОДН), плату за которую ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, пишет "РГ".

За ОДН мы платили и раньше, но платёж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения).

Это позволит ответить на главный вопрос "за что мы платим?". Теперь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов, пишет "Российская газета".