Россиян обязали оплачивать новую жилищную услугу

В феврале россияне получат квитанции за январь, в которых появится новая жилищная услуга - общедомовые нужды (ОДН), плату за которую ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, пишет "РГ".
За ОДН мы платили и раньше, но платёж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения).
Это позволит ответить на главный вопрос "за что мы платим?". Теперь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов, пишет "Российская газета".
А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в Минстрое, нововведения не приведет к росту платежей.
"Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. - Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электрическим сетям".
Это будет стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.
Этот закон должен был вступить в силу с 1 апреля прошлого года, но его перенесли на начало 2017 года. Отсрочка связана с тем, что управляющие компании не успели подготовиться к изменению порядка оплаты.
"С учетом того, что по закону плату за ремонт и содержание жилого помещения не регулируется государством, а устанавливается самими жильцами, в регионах в ближайшее время должны пройти общие собрания, - говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - Там собственники, по идее, должны утвердить те нормативы, которые установят региональные власти".