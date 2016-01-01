В Новокузнецке из-за непогоды перекрыли дорогу

"Уважаемые автомобилисты, убедительная просьба искать другие пути объезда, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - обратились к горожанам в УДКХ и Б.

Госавтоинспекция Новокузнецка обращается к водителям пересмотреть маршрут движения, выбирать объездные пути, не рисковать. В связи с тем, что видимость на дорогах минимальна, следует неукоснительно соблюдать скоростной режим, держать при движении дистанцию и боковой интервал, не выходить на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Особо внимательными водителям следует быть при проезде пешеходных переходов, в местах остановок общественного транспорта и вблизи мест скопления детей (парки, образовательные учреждения, торговые центры и т.д.). Из-за наледи на проезжей части тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз. Необходимо следить за внешними световыми приборами, чтобы они были всегда чистыми. По-возможности лучше вовсе отказаться от поездки на личном траснпорте.

Также отдельное обращение у инспекторов есть и к пешеходам, чтобы во время перехода проезжей части были предельно внимательны, убеждались, что транспортные средства на всех полосах для движения остановились. А в темное время суток необходимо поместить на одежду светоотражающие элементы.

novokuznetsk.su

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