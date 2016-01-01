В Кузбассе в тройном ДТП погиб один человек

1 января в Киселёвске на улице Гурьевской произошло ДТП - "Хёндай" столкнулся с вазовской "семёркой", которая протаранила "Шевроле Ниву".

Как сообщает ВашГород.ру, предварительной причиной аварии является ошибка водителя "Хёндая", который неправильно выбрал скорость движения в таких погодных условиях.

Иномарка столкнулась лоб в лоб с ВАЗ-2107, ехавшим во встречном направлении.