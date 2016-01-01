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ААА

Новость от 2 Января 2017

В Кузбассе в тройном ДТП погиб один человек

1 января в Киселёвске на улице Гурьевской произошло ДТП - "Хёндай" столкнулся с вазовской "семёркой", которая протаранила "Шевроле Ниву".

Как сообщает ВашГород.ру, предварительной причиной аварии является ошибка водителя "Хёндая", который неправильно выбрал скорость движения в таких погодных условиях. 

Иномарка столкнулась лоб в лоб с ВАЗ-2107, ехавшим во встречном направлении.

«От удара автомобиль ВАЗ-2107 развернуло и по касательной совершил столкновение с автомобилем "Шевроле Нива"», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП водитель ВАЗ 2107 скончался на месте. Также травмирован пассажир легковушки. Кроме этого, пострадал пассажир автомобиля «Хёндай».

novokuznetsk.su

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