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Новость от 2 Января 2017

Дорожные службы в Новокузнецке работают в круглосуточном режиме

Глава Новокузнецка объявил 3 января общегородским субботником.

Работа по очистке дорог от снега в городе идёт в круглосуточном режиме без праздников и выходных, в Администрации создан специальный штаб под руководством Сергея Кузнецова.

Сейчас, по данным администрации Новокузнецка, на дороги выведено 60 единиц техники, также работают более 200 сотрудников подрядных организаций.

В период обильных снегопадов и метелей главной задачей является расчистка центральных улиц города, по которым осуществляет движение общественный транспорт.

Как сообщили в УДКХ и Б, администрация города обращается с призывом к автомобилистам не осложнять работу снегоуборочной техники и не оставлять свои автотранспортные средства в ночное время на основных магистралях города.

В условиях ухудшающихся погодных условий водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, не выходить за рамки установленного скоростного режима и не совершать опасных перестроений из ряда в ряд. Пешеходам также следует быть внимательнее – перед переходом дороги нужно непременно убедиться, что вашей жизни ничего не угрожает.

novokuznetsk.su

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