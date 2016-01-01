Дорожные службы в Новокузнецке работают в круглосуточном режиме

Глава Новокузнецка объявил 3 января общегородским субботником.

Работа по очистке дорог от снега в городе идёт в круглосуточном режиме без праздников и выходных, в Администрации создан специальный штаб под руководством Сергея Кузнецова.

Сейчас, по данным администрации Новокузнецка, на дороги выведено 60 единиц техники, также работают более 200 сотрудников подрядных организаций.

В период обильных снегопадов и метелей главной задачей является расчистка центральных улиц города, по которым осуществляет движение общественный транспорт.

Как сообщили в УДКХ и Б, администрация города обращается с призывом к автомобилистам не осложнять работу снегоуборочной техники и не оставлять свои автотранспортные средства в ночное время на основных магистралях города.