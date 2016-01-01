Подробности смертельной аварии с автобусом под Новокузнецком

Мы уже сообщали, что 31 декабря на трассе у посёлка Куртуково произошла авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Теперь стали известны подробности случившегося.

По предварительным данным, водитель автомобиля „Тойота Карина“выехал на встречку и столкнулся со встречным автобусом МАЗ.

Как уточняет ВашГород.ру, водитель иномарки и его супруга погибли, а их несовершеннолетний ребёнок и ещё 5 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.