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Новость от 3 Января 2017

Крупный сотовый оператор вводит "плату за молчание" для неактивных абонентов

Руководство "Мегафона" заявило, что с 13 января сотовый оператор вводит плату за молчание. Теперь с абонентов, которые не пользуются услугами связи, станет взыматься плата.

Если абонент не совершает звонков более 90 дней подряд на голосовом тарифе и не пользуется интернетом более 180 календарных дней подряд на тарифном плане передачи данных, ему будет начисляться абонентская плата в размере 5 руб. в сутки

Это коснётся практически всех тарифов, кроме "Всё включено". Деньги станут списывать со счёта до тех пор, пока на нём не останется средств, либо пока абонент не совершит какое-либо действие.

novokuznetsk.su

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