Как отдыхаем в 2017 году

В наступившем году россиян, работающих по графику 5/2, ждёт 247 рабочих и 118 выходных дней.

Январские праздники продлятся до 8 января, а понедельник, 9 января, станет первым рабочим днём года.

Затем в феврале нас ждёт 4 дня отдыха к Дню защитника Отечества - с 23 по 26 февраля включительно.

8 Марта выпадает на среду и никаких переносов не будет - отдых будет только в этот день.

1 Мая - понедельник: отдыхаем три дня - с 29 апреля по 1 мая. А затем отдыхаем с 6 по 9 мая включительно к Дню Победы.

По три дня отдыха будет к Дню России (10 - 12 июня) и Дню народного единства (4 - 6 ноября).