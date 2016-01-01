Итоги 2016: Богатые богатеют, бедные беднеют

Директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что нынешняя ситуация в экономике страны может привести к разрыву не только между богатыми и бедными, но и между поколениями. Об этом он заявил в интервью "Миру новостей" .

- Если судить по заявлениям правительства, на протяжении всего года оно старалось сократить дефицит бюджета, постоянно говорилось и о том, что в стране остро не хватает денег.

- Даже после роста дефицита бюджета в ноябре до 3,9% ВВП за первые 11 месяцев этого года дефицит достиг 2,4% ВВП при заложенных в бюджет 3,7%. Также важно, что поступления от приватизации не учитываются в доходах и потому не снижают дефицит.

Чтобы достигнуть запланированного уровня годового дефицита в 3 трлн рублей, за один лишь декабрь он должен быть увеличен на 1,246 трлн и превысить среднемесячный дефицит января - ноября (162,5 млрд рублей) аж в 7,7 раза!

Конечно, Минфин славится неравномерностью исполнения бюджета и может даже превысить требуемое увеличение дефицита, особенно чтобы не дать разоблачить заявления о проблемах федерального бюджета и «нехватке денег» в нем. О последней свидетельствуют бюджетные резервы: на 1 декабря они составили 7,9 трлн рублей.

Благополучие федерального бюджета изо всех сил скрывается либеральным кланом, потому что достигнуто за счет массового обнищания россиян, принципиального отказа от развития и искусственного погружения регионов в чудовищный бюджетный кризис, оборачивающийся уничтожением социальной сферы как среды обитания человека.

- И к чему, по вашему мнению, это может привести в обозримом будущем?

- Помимо разделения страны на бедных, которые в основном беднеют, и богатых, которые в основном продолжают демонстративно богатеть, все большее практическое значение приобретает разрыв между молодежью и людьми старших трудоспособных возрастов, условно 45+.

Последние успели получить советское образование, квартиры, достаточно прочное здоровье и способность к аналитическому мышлению. При этом они помнят ад 1990-х и боятся социальных катаклизмов.

Молодежь же не унаследовала от советской цивилизации никаких капиталов - ни квартирных, ни культурных, она не приспособлена к жизни, не имеет трудовых и интеллектуальных навыков и часто лишена либеральной системой образования даже простейших навыков сопоставления информации. Остро сознавая свою ненужность и беспомощность, она не боится перемен как в силу возраста, так и в силу недостаточной образованности.

При этом в ней весьма распространены представления об СССР как о золотом веке человечества, не отягощенные (как у более старших людей) личными воспоминаниями о реалиях потребительского кризиса конца 1980-х.

Либералы, последовательно уничтожая российскую экономику, готовят обрушение России в катастрофу новой смуты, однако молодежь, объективно являясь основной движущей силой этого срыва, в целом ненавидит их и враждебна им сильнее людей старших поколений, во многом отравленных либеральной пропагандой и не разделяющих стремления к советской цивилизации.

Смута в России, как и война на Украине, будет конфликтом сорока- и двадцатилетних, однако, насколько можно судить, наша молодежь не будет уничтожать свою родину, а, наоборот защищать ее против либеральной чумы.

novokuznetsk.su

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