Новокузнечан зовут на новогоднее представление в Зазеркалье

3 января в 16.00 в фойе ДК «Строитель» начнётся новогоднее театрализованное представление для детей дошкольного и младшего школьного возраста – «Новый год в Зазеркалье».

Маленьких гостей, пришедших на новогодний праздник в ДК «Строитель», ожидает занимательный сюжет по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэролла. Настоящие новогодние приключения, случившиеся с Алисой и её «зазеркальными» друзьями, удивят и от души повеселят всех ребят.

Всем давно известно, что в Новый год всегда случаются чудеса. Самое настоящее новогоднее чудо произошло и с девочкой Алисой. Алису всё время манит в тот волшебный мир, в который она когда-то случайно попала. Однажды Алиса подошла к зеркалу и вдруг оказалась в удивительной стране, где давным-давно пережила уйму невообразимых приключений. Однако Алиса слишком долго отсутствовала, и в сказочном мире многое изменилось – спустилась тьма, и появилось ещё большее зло, которое угрожает всему Зазеркальному миру. Украдены заветные секунды, призванные приблизить наступление Нового года. На помощь Алисе спешит главный волшебник Дед Мороз. Необходимо срочно выяснить, кто же похитил волшебные секунды?

Друзья вместе с ребятами преодолеют множество препятствий, встретятся с Красной Королевой в шахматном бою, станцуют жигу-дрыгу и зажгут главную ёлку Страны чудес. А Дедушка Мороз и Снегурочка, конечно же, им в этом помогут.

Для всех ребят Дедушка Мороз приготовил сладкие призы и подарки.

Цена билета 200 рублей. Без возрастных ограничений.