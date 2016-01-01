Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.

Теперь детей старше семи лет можно перевозить на заднем сиденье без специальных удерживающих устройств. А на переднем использование детских кресел остаётся обязательным до 12 лет.

По мнению МВД, это позволит увеличить безопасность ребёнка в случае ДТП.