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Новость от 3 Января 2017

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.

Теперь детей старше семи лет можно перевозить на заднем сиденье без специальных удерживающих устройств. А на переднем использование детских кресел остаётся обязательным до 12 лет.

По мнению МВД, это позволит увеличить безопасность ребёнка в случае ДТП.

С 1 января введён категорический запрет на оставление в салонах автомобилей детей до семи лет. Даже если родители отлучаются буквально на несколько минут, то они обязаны взять дошкольника с собой.

Кроме того, изменятся и штрафные санкции. Так за нарушение правил перевозки детей в специальных удерживающих устройствах придется заплатить до трех тысяч рублей, за оставление ребенка до семи лет одного в транспортном средстве — 500 рублей.

novokuznetsk.su

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