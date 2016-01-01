Учёные придумали, как избавить диабетиков от ежедневных уколов

Исследователи уже открыли молекулы, реагирующие на глюкозу. Из них планируется создать оболочку контейнера, которая будет разрушаться под воздействием сахара, выпуская тем самым инсулин.

Сегодня диабетики первого типа вынуждены проверять уровень сахара в крови по несколько раз в день с помощью портативных тестеров и при необходимости самостоятельно делать себе инсулиновые уколы. Это создаёт множество ограничений, особенно для детей, которых родители не могут оставить без присмотра надолго.

Учёные предполагают, что их "умные" капсулы придётся вводить в организм не чаще раза в неделю, и за это время они будут постепенно разрушаться. В течение ближайших пяти лет должны пройти испытания препарата на животных, после чего его испробуют на людях.

novokuznetsk.su

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