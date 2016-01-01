Прокуратура поймала Чубайса

В частности, компания осуществляла выплаты контрагентам с задержками от двух рабочих дней до одного года. Устранить нарушения госкорпорация должна в течение месяца. За неисполнение требований прокуратуры топ-менеджерам компании грозит штраф, пишет "Газета.Ru" .

В ведомстве также отмечают, что «Роснано» допускало нарушения законодательства, выразившиеся в несвоевременном размещении в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений.

«В целях устранения выявленных нарушений Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла председателю правления компании представление. В акте прокурорского реагирования также поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Работа по пресечению нарушений законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам, а также договорам, продолжается», — указывается в сообщении.

Такие нарушения, особенно в части просрочки оплаты по обязательствам, достаточно часто встречаются, говорит партнёр юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Но реагировать на представление придётся. Илья Федотов, партнёр юридической компании Orient Partners, отмечает, что представление Генпрокуратуры выносится органу или лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

«В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона и их причин, а о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме», — поясняет он.

Невыполнение предписания — это административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа (для должностных лиц — от 2 до 3 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.), дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года либо административного приостановления деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

В действиях заказчика по несвоевременному размещению сведений о госзакупках могут быть обнаружены признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок), добавляет Дмитрий Шевченко. Согласно этой статье, за подобные нарушения может грозить административная ответственность в виде штрафа до 200 тыс. руб.

Сама компания связывает возможные задержки с выплатами с «техническими причинами» и уверяет, что претензий со стороны контрагентов не получала.

«К нам в компанию представление от Генпрокуратуры пока не поступало. Как только оно поступит, мы будем готовы его прокомментировать. Насколько мы понимаем из сообщений СМИ, к нам могут быть замечания по срокам оплаты контрагентам оказанных «Роснано» услуг. В нашей практике, как и бывает в деловом мире, случаются отклонения по тем или иным техническим причинам. Но поскольку характер подобных случаев действительно технический, ни один контрагент никогда не предъявлял «Роснано» каких-либо претензий, связанных со сроками оплаты», — отмечается в комментарии пресс-службы «Роснано».

Стоит напомнить, что это не первое «столкновение» «Роснано» с правоохранительными и контрольными органами. В 2013 году компанию проверяла Счетная палата, и ее отчет получился весьма нелицеприятным и повлек возбуждение ряда уголовных дел.

В 2015 году по обвинению в растрате 220 млн руб. был арестован Леонид Меламед — первый руководитель тогда ещё госкорпорации «Роснанотех», за которого Анатолий Чубайс вынужден был поручиться, чтобы его отпустили под домашний арест.

Осенью 2016 года года «Роснано» оказалось втянуто в очередной скандал. Речь идёт о растрате 1 млрд руб., полученных компанией «НТ-Фарма» от «Роснано» на строительство фармзавода. В рамках этого дела были арестованы владелец и гендиректор «НТ-Фарма», мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, а в «Роснано» прошли обыски.

«Для всех, кто следит за сегодняшними событиями в «Роснано»: просьба отличать ситуацию, когда вы украли шубу, от ситуации, когда её украли у вас! Для сомневающихся — прочтите текст заявления официального представителя СК России» — так прокомментировал эти события Анатолий Чубайс на своей странице в социальной сети.

Впрочем, эксперты считают, что пока тучи над Чубайсом не сгущаются. Ещё в ноябре он докладывал о работе компании президенту Владимиру Путину, а в декабре они вместе участвовали в церемонии запуска производства деталей для трубопроводных систем в Челябинске на заводе «Этерно» (совместное предприятие ЧТПЗ и «Роснано»).

Напомним, что «Роснано» было создано как госкорпорация в 2007 году, в 2011-м компания была преобразована в акционерное общество, 100% акций которого было закреплено в госсобственности. Государство в виде денег и гарантий профинансировало «Роснано» примерно на 300 млрд руб.

Как рассказывал президенту в ноябре Анатолий Чубайс, уже построено 73 завода в 32 регионах России, и «они работают».

«В них сегодня создано 30 тыс. рабочих мест. И практически с самого начала, в 2008 году, первой нашей стратегией была поставлена задача обеспечить объем производства в российской наноиндустрии к 2015 году в размере 300 млрд руб. Эту задачу мы в 2015 году решили, даже чуть-чуть перевыполнили — 341», — говорил он.

В то же время «Роснано» пока не удается вылезти из стабильных убытков. Так, чистый убыток акционерного общества по итогам первого полугодия вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,3 млрд руб.

По информации «Роснано», на убыток оказали влияние отрицательные курсовые разницы. На уменьшение финансового результата компании также оказало влияние вступление в новую инвестиционную стадию, которая предусматривает существенный объём инвестиций в нанотехнологическую отрасль России за счёт создания фондов.

novokuznetsk.su

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